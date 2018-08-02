Впервые проголосовавшим на выборах мэра москвичам могут подарить билеты на концерт

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Концерт известных исполнителей могут организовать для впервые проголосовавших на выборах мэра избирателей. Раздача билетов состоится на избирательных участках, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Уже был положительный опыт, когда на прошедших выборах были организованы мероприятия, концерты с артистами для избирателей, голосующих впервые. Хорошо то, что многие артисты, которые интересны сейчас молодежи, откликались на просьбу принять участие в концертах, которые проходили после выборов", – цитирует члена МГИК Агентство "Москва".
Реут отметил, что алогичная работа планируется и на этих выборах. Состав выступающих предполагается определить при помощи опроса горожан.
Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
Избирательные участки в 2018 году будут работать до 22:00 вместо 20:00. Кроме того, предусмотрены точки для голосования вне столицы. Они организованы для москвичей, которые будут находиться на дачах.
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