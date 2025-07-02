Пять БПЛА уничтожены над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла атаки по трем регионам России в ночь на вторник, 2 июля, следует из сводки Минобороны РФ.

Всего были ликвидированы пять вражеских беспилотников. Из них по два сбили над территориями Курской и Ростовской областей. Еще один дрон оказался уничтожен при пересечении воздушного пространства Крыма.

В результате атаки по Курской области, произошедшей накануне вечером, в городе Льгове загорелся одноэтажный 3-квартирный дом. Никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работали оперативные службы города.

До этого при атаке ВСУ на Рыльский район региона погиб мужчина. Ракетный удар пришелся на культурно-досуговый центр имени Даниила Гранина в селе Пригородняя Слободка.

Еще пять человек оказались ранены. Четверо из них получили осколочные ранения, переломы и ушибы, у двух женщин были выявлены контузии. Кроме того, после атаки на кровле здания произошел пожар, распространившийся почти на 400 квадратных метров.