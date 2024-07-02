ГД: ряд произведений не подпадет под запрет о пропаганде наркотиков

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года, не подпадут под новые нормы, которые предусмотрены законопроектами о запрете пропаганды наркотиков. Об этом заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

Депутат объяснил, что закон о СМИ Советского Союза вступил в силу 1 августа 1990 года. Произведения таких авторов, как Конан Дойл, Лев Толстой, Михаил Булгаков, и других классиков под закон не подпадут, так как они были обнародованы до его вступления в силу, уточнил Крашенинников на заседании комитета.

Речь идет о пакете законопроектов российского правительства: проекте с поправками в ряд законов, направленными на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков, а также о проектах с поправками к КоАП РФ и к УК РФ.

Крашенинников рассказал, что по всем трем законам провели несколько совещаний и уточнили само понятие пропаганды наркотиков. Для произведений литературы и искусства согласовали "особый режим". Так, произведения не подпадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанрами неотъемлемую часть художественного замысла, подчеркнул депутат.

"Помните, в первой редакции было указано, что на всей литературе, где есть упоминание, должна быть маркировка. Мы все-таки договорились, что перечень этой литературы, подлежащей маркировке, будет составляться министерством культуры", – заключил Крашенинников.

Кроме того, законопроект о запрете пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-разыскной деятельности. Также положения не применяются к специализированным медицинским и фармацевтическим изданиям, в которых разрешается применение в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, уточнил источник РИА Новости.

Пакетом этих законопроектов предлагается штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков. Предполагалось, что штрафы за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также культивирование наркотических растений во всех информационно-телекоммуникационных сетях будут составлять от 100 до 300 тысяч рублей.