В МО Украины признали продвижение российской армии на ряде направлений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вооруженные силы России продвигаются на четырех направлениях. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, российские военные наступают "на нескольких направлениях – авдеевском, марьинском, лиманском (по украинскому названию города Красный Лиман – Прим. ред.)".

"Везде сейчас горячо", – отметила она Маляр также сообщила, что российские силы двинулись "вперед и на сватовском направлении".

"Там идут ожесточенные бои. <...> Ситуация достаточно сложная", – написала она.

Маляр также добавила, что на запорожском участке линии боевого соприкосновения украинская армия сталкивается "с интенсивным сопротивлением" российских сил.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали три украинских миномета и две гаубицы М777 на херсонском направлении. В результате были уничтожены 12 украинских боевиков, еще пять – пострадали.

ВСУ пытаются наступить на четырех направлениях одновременно