02 мая, 22:31Политика
Силы ПВО сбили 10 украинских дронов над Брянской областью и Крымом
Фото: министерство обороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Вторжение в воздушное пространство региона было пресечено около 20:45 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.
Вместе с тем в период с 21:00 до 22:00 над Брянской областью было ликвидировано еще четыре дрона и такое же количество над Крымом.
При этом в ночь на 2 мая ПВО отразила одну из самых массированных атак ВСУ на Севастополь в этом году. Было ликвидировано свыше 50 дронов на подлете к городу, а также уничтожено несколько морских дронов в акватории.
В результате произошедшего повреждений выявлено не было. Кроме того, никто не пострадал из-за случившегося.
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