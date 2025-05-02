Силы ПВО сбили 3 БПЛА над регионами РФ за час

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ над двумя регионами России в период с 14:40 до 15:40 по московскому времени, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Два из них были сбиты в воздушном пространстве Курской области, а один нейтрализован над территорией Крыма, уточнили в оборонном ведомстве.

При этом в ночь на 2 мая ПВО отразила одну из самых массированных атак ВСУ на Севастополь в этом году. Было ликвидировано свыше 50 дронов на подлете к городу, а также уничтожено несколько морских дронов в акватории.

В результате произошедшего повреждений выявлено не было. Кроме того, никто не пострадал из-за случившегося.