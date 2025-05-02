Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект об амнистии к 80-летию Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Верхняя палата Нацсобрания Белоруссии утвердила законопроект об амнистии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава белорусского МВД Иван Кубраков, представляя документ сенаторам. Его слова передает "СБ, Беларусь сегодня".

Он заявил, что данный законопроект коснется тех лиц, которые положительно охарактеризовали себя в период отбывания наказания, а также полностью возместили ущерб, причиненный преступлением. Всего амнистия затронет 8 тысяч осужденных, уточнил глава МВД Белоруссии.

"Принятие этого закона и его реализация не окажут негативного влияния на криминогенную обстановку", – добавил Кубраков.

Ранее законопроект, который был внесен в парламент правительством по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, приняла в двух чтениях нижняя палата белорусского парламента.

