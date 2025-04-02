Демократ Кори Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США

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Сенатор-демократ Кори Букер установил новый рекорд продолжительности выступления в верхней палате конгресса США, выступая непрерывно более 24 часов. Об этом со ссылкой на трансляцию заседания сообщает РИА Новости.

Букер выступает против политики президента Штатов Дональда Трампа, осуждая действия его администрации, в том числе сокращение расходов, попытки упразднить министерство образования, обхождение судебной системы и выдворение мигрантов.

55-летний сенатор от Нью-Джерси, второй в истории афроамериканец в Сенате после Барака Обамы, побил предыдущее достижение 1957 года, принадлежавшее демократу Строму Термонду. О достижении нового рекорда во время выступления Букера объявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.

Несмотря на установление рекорда, политик, представляющий штат Нью-Джерси в Сенате с 2013 года, продолжил свою речь.

Ранее стало известно, что в руководстве США нарастает недовольство подходом Илона Маска и курируемого им DOGE к кадровой политике в министерствах и сокращению их расходов. СМИ писали, что президент Трамп осведомлен о растущем числе жалоб на Маска и хочет несколько ограничить его полномочия. При этом Трамп отверг сообщения о конфликте в администрации.