Замглавы МИД Польши пожаловался на неработающие механизмы изоляции России

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Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский пожаловался на неработающий "механизм изоляции" России. Об этом сообщает Polskie Radio 24 со ссылкой на слова чиновника.

Таким образом Яблонский прокомментировал новость о том, что с 1 апреля председательство в Совете Безопасности ООН на месяц перешло к России.

"Это совсем не смешно, потому что это доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает так, как он должен работать", – заявил замглавы польского МИД.

Яблонский добавил, что Польша собирается задействовать свои связи с союзниками, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН и самой организации в целом.

Вместе с тем он признал, что у Москвы много союзников в других странах, к примеру, в Африке, где негативно относятся к Западу.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия во время своего председательства в Совбезе всемирной организации будет честным брокером, а любые попытки спровоцировать ее будут обречены на провал.

Он добавил, что Россия, в отличие от бывших западных партнеров, не продвигает политику двойных стандартов и действует честно на международной арене.

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