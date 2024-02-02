Захарова назвала Зеленского искусственно созданным образом для публики

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский – всего лишь продукт для привлечения внимания западного населения, которое даже не знает расположение Украины на карте. Об этом сообщает телеканал "360".

Дипломат напомнила, что в 2022 году в Сети начали появляться ролики с Зеленским, снятые на фоне хромакея. Тогда, по ее словам, военные не воспринимали всерьез артиста, который стал их непосредственным начальником.

"Помните, как он "Азову" (запрещенная в РФ террористическая организация) сказал: "Я вам не лох" – или что-то такое? Он пытался доказать им, что он президент, сила, что может, а они его не воспринимали", – сказала Захарова, отметив, что именно тогда креативные структуры начали формировать образ Зеленского.

После этого, отметила дипломат, президент Украины начал выступать на конференциях и других мероприятиях. При помощи пиар-технологий его образ начали внедрять в массы, чтобы о нем узнали все интересующиеся политикой, уверена она.

Позже, считает представитель российского внешнеполитического ведомства, образ Зеленского "навязали" западному населению для продвижения пропаганды.

Ранее Захарова назвала тайную встречу Запада по Украине пиаром режима Зеленского. По ее словам, такая концепция является старой и выработанной.



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