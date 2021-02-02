Блинкен пообещал Украине экономическую и военную помощь

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В ходе беседы представитель Вашингтона пообещал оказать Киеву активную экономическую и военную помощь, передает РИА Новости.

Блинкен заявил, что Вашингтон уделяет приоритетное внимание суверенитету и евроатлантическим устремлениям Киева.

"Госсекретарь Блинкен отметил важность того, чтобы Украина поддерживала прогресс в борьбе с коррупцией и реализации принципа верховенства закона, а также в экономических реформах", - рассказал детали переговоров представитель госдепартамента США Нед Прайс.

В ходе беседы Блинкена и Кулебы также затрагивалась тема возможности дипломатического решения в вопросе "российской агрессии на востоке Украины и в Крыму". Кроме того, госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили борьбу с COVID-19.

Ранее отставной генерал Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине. Он также не исключил поставку Киеву вооружений. Такую меру Остин оценил как необходимую помощь украинским партнерам.