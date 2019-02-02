В Страсбурге исключили возвращение России взноса в Совет Европы

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В Страсбурге ответили на призыв спикера Госдумы Вячеслава Володина вернуть России взносы, уплаченные в Совет Европы.

Источник РИА Новости в СЕ сообщил, что это невозможно, поскольку страны, входящие в организацию, обязаны выплачивать полный взнос в бюджет Совета Европы и не имеют права оспаривать свои обязательства.

С 2014 по 2016 годы Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Володин пообещал поднять вопрос о возвращении взносов Москвы в Совет Европы. За это время Россия перевела в Страсбург около десяти миллиардов рублей.

Весной 2014 года Россию лишили права голоса в ПАСЕ из-за присоединения Крыма. Летом 2017 года РФ приостановила уплату взноса в ПАСЕ.