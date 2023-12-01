Зеленский объявил о плане построить укрепления от Донбасса до Западной Украины

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Оборонительные сооружения планируется построить от Донбасса до Западной Украины. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, обсуждалось возведение укреплений на ключевых оборонительных линиях, включая купянско-лиманское, марьинское, авдеевское направления, а также вдоль границы с Россией и Белоруссией.

Также украинские СМИ передавали заявление Зеленского после заседания ставки, что в стране достаточное количество мин и бетона для реализации данного проекта.

Ранее украинский лидер признал, что вернуть Донбасс в состав Украины будет сложнее, чем Крым, поскольку жители данных территорий сами этого не хотят. Он добавил, что западные партнеры говорили ему о невозможности присоединить Крым, а также предупреждали о сложностях с возвращением Донбасса.

Также Зеленский отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинских войск на линии боевого соприкосновения. Он выразил мнение, что Москва на данный момент не хочет окончания военной операции, поэтому, как он утверждает, Киев не говорит о мире любой ценой.

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