Эксперт прокомментировал слова Порошенко о референдуме о вступлении Украины в ЕС

1 декабря, 16:25
Фото: ТАСС/пресс-служба Украины/Николай Лазаренко
Заявление украинского лидера Петра Порошенко, пообещавшего в скором времени провести референдумы о вступлении в ЕС и НАТО, прокомментировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"Если даже на Украине пройдет референдум о вступлении в ЕС или НАТО, то об этом будут писать только на Украине", − подчеркнул эксперт в беседе с RT. По его словам, итоги подобных референдумов в самом Евросоюзе останутся практически незамеченными. Как отметил Охрименко, в ЕС "не обратят никакого внимания на результаты референдума, потому что никакой силы он на Евросоюз не имеет". "Референдум даже не может прямо влиять на решения Верховной рады", − напомнил президент Украинского аналитического центра.
При этом Охрименко предположил, что в случае проведения референдумов они, вероятнее всего, получат поддержку большинства граждан Украины.
"На Украине сформировали некий миф про Евросоюз, которого не существует. Миф заключается в том, что там можно не платить налоги, работать, когда хочется, а платят за это по пять тысяч евро", − рассказал эксперт. Он также добавил, что чаще всего о вступлении в Евросоюз мечтают те, кто сам там никогда не бывал.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении провести референдумы о вступлении страны в НАТО и ЕС, заявив, что Украина твердо держит курс на "евроатлантическую интеграцию",
Отмечается, что украинский лидер делает такие заявления не впервые, а в Верховной раде вступление в ЕС и НАТО назвали одной из главных целей внешней политики.
В самом НАТО к присоединению Украины относятся прохладно, так как считают, что страна пока не готова к подобному партнерству.
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