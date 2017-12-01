Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Председатель правления компании "Роснано" Анатолий Чубайс высмеял обвинения Алексея Навального в трате 10 миллиардов рублей бюджетных средств. Ролик с ответом пресс-службы корпорации председатель правления разместил на своей странице в Facebook, добавив к сообщению подпись "хи-хи-хи" и веселый смайлик.
"Алексей очень хочет набрать очки в президентской гонке. Беспроигрышная тактика последних десятилетий – обвини в чем-нибудь Anatoly Chubays, глядишь, и рейтинг поднимется. А если не получается сделать это с цифрами и фактами, можно использовать откровенные подтасовки", – говорится в сообщении.
Здесь же говорится, что "Роснано" никогда не производила гаджет, о котором рассказывается в обвинениях Алексея Навального. Американская компания Pop slate всего лишь покупала у "Роснано", проектной компании Plastic Logic, одну деталь – гибкий экран.
"Чехол для смартфона Popslate не работает, поскольку компания (к которой "Роснано" не имеет отношения), обанкротилась. Казалось бы, причем здесь "Роснано"? Логика технологического инвестирования и политический популизм несовместимы", – пишет пресс-служба корпорации.
Ранее Алексей Навальный разместил на своем сайте информацию о том, что компания Plastic Logic произвела чехол с применением давно устаревшей технологии. Утверждается, что это сделано на бюджетные средства.
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