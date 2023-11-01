Шойгу встряхнул руководство органов военного управления и округов – СМИ

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания значительно встряхнул руководство органов военного управления и командующих округов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на близкий к российскому оборонному министерству источник.

"Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военных округов", – отметил он.

По словам собеседника агентства, руководитель ведомства поставил ряд конкретных задач.

Ранее Шойгу выразил уверенность, что силы украинской армии истощаются. Министр заявил, что в ВСУ растет деморализация личного состава. По его мнению, несмотря на поставки вооружения НАТО, Украина терпит поражение.

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