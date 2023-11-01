Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 22:43

Политика

Шойгу встряхнул руководство органов военного управления и округов – СМИ

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания значительно встряхнул руководство органов военного управления и командующих округов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на близкий к российскому оборонному министерству источник.

"Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военных округов", – отметил он.

По словам собеседника агентства, руководитель ведомства поставил ряд конкретных задач.

Ранее Шойгу выразил уверенность, что силы украинской армии истощаются. Министр заявил, что в ВСУ растет деморализация личного состава. По его мнению, несмотря на поставки вооружения НАТО, Украина терпит поражение.

ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на краснолиманском направлении

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика