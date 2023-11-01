Израиль потребовал от Колумбии и Чили осудить ХАМАС

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Израильское правительство потребовало от Колумбии и Чили осудить действия палестинской радикальной организации ХАМАС, а также не становиться в один ряд с Венесуэлой и Ираном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление израильского МИД.

Сообщение было опубликовано вслед за решением Боготы и Сантьяго отозвать из Израиля своих диппредставителей для консультаций на фоне обострения палестино-израильского конфликта. В МИД Израиля напомнили, что ХАМАС убивала и похищала младенцев, детей, женщин и пожилых.

"Израиль ожидает от Колумбии и Чили, что они поддержат право демократического государства на защиту своих граждан, призовут к немедленному освобождению всех похищенных и не будут вставать в один ряд с Венесуэлой и Ираном в поддержке терроризма ХАМАС", – следует из заявления.

Днем ранее стало известно, что правительство Боливии решило разорвать дипломатические отношения с израильской стороной из-за ее действий в секторе Газа. Уже 1 ноября стало известно, что министерство иностранных дел Иордании отозвало своего посла в Израиле.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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