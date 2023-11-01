Австрийский Central European University попал в реестр нежелательных организаций в РФ

Фото: depositphotos/pajche

Российский Минюст внес в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, австрийскую НПО Central European University. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Организация финансируется подконтрольными Джорджу Соросу структурами. В список также попал германский Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien ("Центр восточноевропейских и международных исследований". – Прим. ред.).

Ранее стало известно, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность австрийской организации Central European University на территории России. По данным ведомства, НПО неоднократно дискредитировала проведение спецоперации и деятельность политического руководства РФ.

Кроме того, университет создал ряд образовательных программ, которые содержали искаженные исторические данные, а также были направлены на уменьшение заслуг отечественных ученых, писателей и деятелей культуры, уточнили в ГП.