Глава Минцифры заявил о технической готовности системы ДЭГ к президентским выборам в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) технически готова к президентским выборам в 2024 году. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По словам министра, ведомство отвечает за техническую часть реализации идеи. Политику голосования и регионы, которые смогут принять участие в онлайн-голосовании, определяет ЦИК.

"Я только могу сказать, что технически мы готовы к голосованию в электронном виде в необходимом масштабе", – цитирует Шадаева "Интерфакс".

Анализируя прошедшее голосование, он заявил, что технология является конкурентной, поскольку привлекает внимание избирателей.

Ранее в Госдуме приняли уточняющие поправки о выборах президента России. Они уточняют требования к представителям СМИ, которые могут быть аккредитованы на заседания избирательных комиссий. Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года.

