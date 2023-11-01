Погранкомитет Белоруссии сообщил о размещении на границе 120 тысяч бойцов ВСУ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украина выставила возле Белоруссии до 120 тысяч бойцов группировки "Север", из которых 17 тысяч человек задействованы для усиления охраны госграницы. Об этом сообщил председатель государственного пограничного комитета республики Константин Молостов, передает агентство "БелТА".

Как утверждает Молостов, Украина привлекла и добровольческие формирования для осуществления задач рядом с границей Белоруссии. По его словам, силы и средства ВСУ находятся в состоянии военного положения.

"Украинская сторона в том числе использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий", – объяснил он.

При этом председатель комитета подчеркнул, что украинцы влияют на работу белорусских пограничников, так как продолжают совершать ряд мелких провокаций: вывешивают флаги, включают свой гимн, портят пограничные знаки, а также применяют беспилотники.

В связи с этими действиями украинцев пограничники решили усилить взаимодействие с белорусскими ВС и внутренними войсками МВД, а именно нарастить плотность охраны вдоль госграницы с Украиной и усилить все виды разведки.

Ранее правительство Украины решило прекратить действие соглашения о сотрудничестве стран СНГ по борьбе с преступностью в части отношений с правительствами России и Белоруссии. Соглашение было подписано 25 ноября 1998 года. Оно предусматривало сотрудничество между странами в рамках предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия преступлений.

Польша решила отправить около 10 тыс военных на границу с Белоруссией