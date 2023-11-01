Макрон прибыл с визитом в столицу Казахстана

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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу Казахстана Астану с официальным визитом, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Как отметили в пресс-службе, в аэропорту Макрона встретил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

"В ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем", – заключили в правительстве.

Предполагается, что лидер страны Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом Франции проведут переговоры на тему укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

Визит французского лидера Токаев назвал историческим событием, указано на сайте президента республики.

"Лидер Казахстана отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику", – пишет сайт казахстанского лидера.

После Казахстана Макрон также планирует посетить Узбекистан.

Ранее стало известно, что президент Франции в рамках своего визита на Ближний Восток встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом. До этого Макрон также провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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