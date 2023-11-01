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Украинский офицер посоветовал западным политикам и экспертам, критикующим действия ВСУ, приехать на фронт и показать себя в деле. Его слова передал обозреватель Telegraph Колин Фриман, который посетил позиции украинских войск, пишет РИА Новости.

Британский журналист в своей статье рассказал об "увязших" немецких танках "Леопард" и американских БМП "Брэдли", состоянии бойцов ВСУ и военных неудачах Киева.

Провал украинской армии он назвал драмой, которая теперь становится реальностью. На этом фоне автор материала не удивлен, что моральных дух украинских военных упал.

"Конечно люди устали", – процитировал журналист другого украинского солдата.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что Украина оказалась в трудном положении из-за решения США помогать Израилю.

До этого журнал Time выпустил статью, ссылаясь на неназванных чиновников в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Источники издания выразили беспокойство из-за настроя украинского лидера в отношении российско-украинского конфликта. По их мнению, он граничит с мессианством.

Автор статьи указывал, что Зеленский знает об ослабевающем интересе мира к украинскому конфликту. Как рассказал член команды президента, их лидер чувствует себя преданным западными союзниками. Источник поделился, что президент Украины утратил привычный блеск оптимизма и стремление оживить встречу в военном кабинете.



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