Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Противовоздушная оборона Запада в Европе испытывает нарастающее давление из-за роста возможностей России. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

"Россия не только продолжает производить в разы больше ракет "земля-воздух", чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса "Искандер". <...>. Этим они значительно увеличили давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе", – пишет издание.

Авторы отмечают, что армия США очень медленно получает новые зенитно-ракетные комплексы, а РФ и Китай в то же время продолжают расширять тактические возможности своих ракет. Кроме того, развертывание американской ПВО на Ближнем Востоке еще больше распыляет ресурсы Запада, делая его более уязвимым в других регионах.

В статье также отмечается, что наиболее распространенный американский ЗРК Patriot не имеет возможности обеспечивать надежный перехват российских ракет комплекса "Искандер".

Ранее в СМИ сообщалось, что зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", потерял все 32 ракеты. Это обошлось в 96 миллионов долларов. Американский комплекс был уничтожен.

Отмечалось, что ликвидация Patriot в Киеве показала уязвимость США в Тихом океане перед ракетами России и Северной Кореи.

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