Украинские наемники, принимавшие участие в боевых действиях на стороне мятежников, ликвидированы в суданском Дарфуре. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу шестой пехотной дивизии армии Судана.

"Нашим войскам на площади Аль-Карама в Эль- Фашер удалось нанести тяжелые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду", – отметили в армии.

Среди погибших оказались мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР), в состав которых входили иностранцы, в том числе выходцы из Колумбии и Украины. Наемники проникли в город, планируя атаковать высокие здания, где располагались военные. Некоторые из них были снайперами и инженерами, работавшими с беспилотниками.

Представители суданской армии добавили, что повстанцы усилили артиллерийский обстрел для того, чтобы попытаться эвакуировать тела погибших иностранцев, однако эта попытка не увенчалась успехом.

В середине июля стало известно, что спецслужбы Украины проводят активную работу по вербовке граждан Колумбии в ряды украинской армии. Завербованные колумбийцы группами от 50 человек направляются в Европу, чтобы вступить в ВСУ.

При этом Киев работает в этом направлении через собственные посольства, тем самым нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

