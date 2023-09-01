Памфилова не стала комментировать открытое на нее Киевом дело

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова отказалась комментировать возбужденное в отношении нее и членов ЦИК РФ на Украине уголовное дело, передает ТАСС.

По ее словам, у нее нет ни времени, ни желания обращать внимание на столь незначительный повод.

1 сентября стало известно о возбуждении на Украине уголовного дела против Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева, а также секретаря ЦИК РФ Натальи Будариной. Их подозревают в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

В офисе прокурора отметили, что они заочно проинформированы о подозрении. В СБУ же добавили, что всех троих следствие обвиняет в организации референдумов в новых регионах РФ в 2022 году и подготовке на этих территориях выборов в органы местного самоуправления.