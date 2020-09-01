Путину предложили сыграть в "танчики"

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Во время открытого урока школьники предложили Владимиру Путину сыграть в "танчики". Президент РФ отметил, что уступил бы ребятам в матче, так как у них есть серьезные успехи в киберспорте, сообщает РИА Новости.

"Думаю, Леше я бы уступил, так как знаю, что такие ребята, как Алексей и Саша, которому пока 9 лет, уже многого добились и добьются еще", – отметил глава государства.

Ранее в ходе урока Владимир Путин призвал не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войны. Президент подчеркнул, что самым тяжелым испытанием является война, которая не щадит никого. Он также отметил, что во время войны многие подростки уходили на фронт и в партизанские отряды.

Также российские космонавты поздравили школьников и студентов с 1 сентября из невесомости. Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта МКС пожелали учащимся, чтобы праздник знаний у них был не только раз в году, а, как у космонавтов, каждый день.