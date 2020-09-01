В СФ прокомментировали заявление лидера оппозиции Черногории о России

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова лидера оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича о том, что поддержка санкций против РФ была ошибкой.

"В интересах Черногории укреплять связи с Россией. Она действительно понесла очень большие потери от санкционной политики, которой она стала придерживаться...", – цитирует Цекова RT.

Сенатор выразил надежду, что после выборов, которые прошли недавно, ситуация изменится, и Черногория опять вернется к дружеским отношениям с Россией.

По итогам парламентских выборов 30 августа правящая партия Черногории набрала 35,06%, оппозиционная партия "За будущее Черногории" – 32,55%, партия "Мир – наша нация" – 12,5%.

После выборов Кривокапич объявил о "падении режима" в Черногории. По его словам, первым шагом станет отмена Закона о свободе вероисповедания, затем принятие законов о люстрации и о происхождении имущества.

Последний определит отношение к тем, кто "довели страну до безнадежности, добились несметных богатств и сделали нищими остальных граждан Черногории".