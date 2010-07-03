Госдума рассмотрит обращение о признании геноцида южных осетин

Государственная дума на ближайшем заседании совета рассмотрит заявление южноосетинских парламентариев о признании геноцида со стороны Грузии в 1920 году, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.
По его словам, в состав совета, помимо руководства нижней палаты, входят руководители всех политических фракций и главы комитетов.
Володин подчеркнул, что в Думе внимательно отнеслись к поступившему обращению.
Как говорится в заявлении южноосетинских парламентариев, в 1920 году Южная Осетия объявила о присоединении к Советской России, после чего правительство Грузии направило войска для подавления. Эти события до сих пор не получили должной оценки – "исполнители и организаторы геноцида не привлекались к ответственности", говорится в сообщении.
В результате было разрушено большинство населенных пунктов Южной Осетии. По разным оценкам, погибли от 8 до 25% от общей численности населения.
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