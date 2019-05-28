Расстрелы в Жестяной горке в 1942–1943 годах: можно ли это назвать геноцидом?

В начале мая в деревне Жестяная горка Новгородской области была сделана страшная находка – останки 42 убитых мирных граждан во времена Великой Отечественной войны. Предполагается, что в тех местах было застрелено и погребено под землей не менее 2600 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ – "Геноцид". Рассказываем, какие находки повергли поисковиков в шок, что значит понятие "геноцид" и есть ли люди, осужденные по этой статье в России.

Фото: СК РФ

Трое детей и беременная женщина

"Я видел, как из ямы поднимали труп беременной женщины, это было совсем жутко… Сначала предположили, что это слились два тела воедино, но потом, когда поняли, что в подреберном пространстве находится еще маленький скелет, пришли к выводу, что это ребенок", – рассказывает руководитель мемориальной группы поисковой экспедиции "Долина" Александр Алтухов. "За что она погибла? За то, что она славянка, коммунистка, пособница партизан? Она приняла смерть, не будучи на службе у государства, – фактически ни за что. Это трагедия, очень страшно и больно. Люди, которые присутствовали в момент поднятия останков беременной женщины, поисковики, представители Следственного комитета, корреспонденты – у всех был шок".

Через 74 года после окончания Великой Отечественной войны страшная страница в истории страны вновь вскрыла старые раны. В деревне Жестяная горка Батецкого района Новгородской области были найдены захоронения мирных жителей, убитых во времена немецко-фашистской оккупации в 1942–43 годах.

В апреле этого года на конференции в Великом Новгороде впервые были обнародованы уникальные документы со свидетельствами военных трагедий на территории Новгородской области. В деревне Жестяная горка, согласно рассекреченным документам, было убито около 2600 мирных жителей и военнопленных. Еще не менее 1100 убитых зарыто на территории деревни Черное, что в километре ходьбы от Жестяной горки.





Фото: из рассекреченных документов о преступлениях фашистов во времена Великой Отечественной войны

Перед поисковиками была поставлена задача исследовать 30 гектаров земли – именно на этой площади расстрельных мест должны были располагаться могилы. "Сначала мы пошли с металлоискателями и нашли пистолетные и винтовочные гильзы, – вспоминает руководитель отряда "Новгородец" Сергей Севостьянов. – Они находились как метрах в 20–30 от ямы, так и на отвале, и в самой яме. Мы поняли, что искать нужно в этом месте".

Когда раскапывали, я увидел в яме небольшую керамическую иконку. Рисунок на ней почти сошел, его еле было видно. На женской руке была серебряная цепочка.

Севостьянов признается, что, несмотря на большой опыт в поисковой работе, не так легко откапывать мирных граждан. Одно дело работать с погибшими в боевых действиях солдатами, другое – поднимать из земли убитых женщин и детей. Психологически это очень тяжело, и не все были готовы участвовать в этой экспедиции.





Фото: из рассекреченных документов о преступлениях фашистов во времена Великой Отечественной войны, показания свидетеля

На данный момент эксгумированы останки 42 мирных граждан, включая беременную женщину и троих детей. Согласно архивным материалам, для массового убийства советских граждан в военные годы была сформирована "тайлькоманда" полиции безопасности, в состав которой входили 33 карателя – выходцы из Латвийской ССР. Руководил группой немецкий генерал Герцог Курт, он был осужден в декабре 1947 года военным трибуналом Ленинградского военного округа за "зверские расправы над советскими гражданами".

Многим другим участникам тайлькоманды удалось скрыться на территории США, Канады и ФРГ. Среди них был Янис Цирулис (1910 года рождения), уроженец города Валка на севере Латвии. В начале войны он дезертировал из Красной Армии и оказался в полицейских частях, а в 1942 году его перевели на службу в Жестяную горку. Окончание войны застало Цирулиса в Германии, где он командовал одним из батальонов 34-го полка в составе Латышского легиона. Несколько лет бывший каратель был заместителем командира латышской рабочей роты при американской армии. Позже он стал председателем организации "Даугавас Ванаги".



Daugavas Vanagi – латышская националистическая организация, учрежденная в 1945 году в лагере для военнопленных в Бельгии бывшими латвийскими легионерами СС. Из более чем 9000 членов организации западная разведка вербовала агентов для заброски в СССР, прежде всего в Прибалтику.



Другой член карательной группы – Альфанс Удровскис (1918 года рождения), уроженец Алуксненского района Латвии. В начале войны добровольно перешел к немцам и оказался в той же тайлькоманде в Жестяной горке. Отступая под напором Красной армии, оказался на Западе, где его интернировали англичане. В страхе срезал со своей кожи татуировку со знаком СС. Позже Альфонс был "реабилитирован" и отпущен англичанами на волю, после чего его завербовали канадские власти. В начале 1950-х каратель из Жестяной горки поселился в Торонто, где работал в крупной автомобильной компании в отделе технического контроля.

Информация об этих карателях была изучена доктором исторических наук и сотрудником Санкт-Петербургского института истории РАН Борисом Ковалевым. Он подробно написал об этом в сборнике статей "Прибалтийские исследования в России" (2015 год).

Ковалев рассказал, что на процессе 1947 года вопрос участия военнослужащих из Прибалтики в карательных операциях был полностью проигнорирован. Ведь судили гитлеровскую Германию и немецких военных преступников. И в послевоенные годы советской пропаганды активно продвигалась тема о нерушимой дружбе всех союзных республик, вне зависимости от того, когда и при каких условиях они оказались в составе СССР.

На военном трибунале в 1947 году это все замалчивалось, потому что судили немецкий фашизм, а жертвой выступала единая общность – советский народ. В 60-е годы уже была повторная эксгумация, тогда посредством деятельности советских спецслужб были установлены имена, фамилии, собраны архивные документы.

По словам историка, в те годы "достать никого не смогли, поскольку некоторые из них (бывшие каратели. – Прим. ред.) вели себя как добропорядочные иммигранты на протяжении нескольких десятилетий".

Что такое геноцид?

Впервые понятие "геноцид" было официально введено в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года в Париже (резолюция № 260). 12 января 1951 года она вступила в силу.

Конвенция установила международный правовой статус понятия "геноцид" как тягчайшего преступления против человечества. И обозначила его как "отказ в признавании права на существование целых человеческих групп подобно тому, как человекоубийство означает отказ в признании права на жизнь отдельных человеческих существ" (96(I)).

Фото: СК РФ

Если мы посмотрим на статью 2, то под геноцидом там понимаются действия с намерением уничтожить какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Сюда можно отнести убийство людей, причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства. Также будут судить за геноцид, если для группы людей были созданы такие условия, при которых физически невозможно выжить и рожать детей. Сюда же относится передача детей из одной человеческой группы в другую.

Люди, которые осуществляют геноцид или являются соучастниками, должны быть наказаны в соответствии со статьей 3 Конвенции. Наказание понесут и те, кто покушался на совершение геноцида, участвовал в заговоре или публично подстрекал к геноциду.



В России под понятием "геноцид" подразумеваются "действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы".





Фото: из рассекреченных документов о преступлениях фашистов во времена Великой Отечественной войны

За данное преступление виновники наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Напомним, что согласно решению Конституционного суда РФ от 19 ноября 2009 года (Определение № 1344-О-Р) невозможно назначать смертную казнь в стране.

Признанные факты геноцида в мире

В современном мировом сообществе общепризнанными считаются три прецедента по геноциду:

1. Геноцид армян в 1915–1916 годах (по некоторым источникам, продлившийся до 1923 года) на территориях, контролируемых властями Османской империи. Осуществлялся путем физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти. Оценки количества жертв разнятся от 200 тысяч (по некоторым турецким источникам) до 1,5 и более миллионов (по армянским источникам) человек.

2. Истребление евреев нацистской Германией в годы Второй мировой войны (1939–1945 годы). Выражалось в преследовании и массовом уничтожении европейских евреев, живших в Германии, на территории ее союзников и на оккупированных ими территориях в годы войны. В широкое понятие "холокост" многие историки в качестве жертв включают представителей других этнических и социальных групп: славян, советских военнопленных, цыган, поляков, безнадежно больных и инвалидов. В связи с чем общее число жертв по разным оценкам колеблется от пяти-шести (только евреи) до 11 миллионов человек.

3. Геноцид народов тутси в Руанде, массово убитых местными народами хуту в период 6 апреля – 18 июля 1994 года. Преступление осуществлено по приказу правительства хуту. Убийства проходили в контексте гражданской войны между правительством хуту и Руандийским патриотическим фронтом (он состоял из беженцев-тутси, которые перебрались с семьями в Уганду после прокатившегося массового насилия над тутси). Количество убитых оценивается в миллион человек.



На сегодняшний день практически все страны признают и осуждают массовые убийства в Руанде, также как признают и фашистский геноцид, включая Германию. А вот армянскую резню Турция и Азербайджан до сих пор официально не подтверждают, хотя и признают многочисленные армянские жертвы.



Был ли кто-то осужден по статье геноцид в России?

Фото: СК РФ

Правовой системе России известны дела, которые возбуждались по статье 357 УК РФ – "Геноцид". Юрист-международник Гильдии российских адвокатов Валерий Ванин рассказывает как минимум о двух таких делах. Они засекречены, но частичные данные по датам и лицам, в отношении кого они возбуждены, были обнародованы Московским городским судом.

Одно дело возбуждено 1 октября 2014 года в отношении трех лиц, а также неустановленных командиров бригады Вооруженных сил Украины. Также известно о втором уголовном деле, которое возбуждено 29 сентября 2014 года, но оно полностью засекречено. Я предполагаю, что оно возбуждено в отношении высших должностных лиц Украины.

"В данный момент эти дела не могут быть закончены, потому что лица, в отношении которых они возбуждены, не задержаны, они находятся на территории Украины", – добавляет Ванин.

И вот теперь, в 2019-м, Следственным управлением СК России и Генеральной прокуратурой России дана правовая оценка событиям, происходившим в годы Великой Отечественной войны (в частности расстрелам мирного населения в Жестяной горке) и возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ – "Геноцид". В соответствии с недавно рассекреченными ФСБ данными, до войны в районе проживало 29,2 тысяч человек, 21 тысяча человек была угнана в Германию, после освобождения их осталось только около пяти тысяч, из них 580 мужчин. Было сожжено 62 населенных пункта из 180, уничтожены все промышленные предприятия.

Будут ли массовые убийства в Жестяной горке признаны геноцидом – покажет следствие. А пока к рассекреченным документам военных времен пришита фотокарточка с 33 карателями и бесконечные списки жертв, жестоко убитых в страшные годы войны.

