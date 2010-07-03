СК возбудил дело о геноциде мирных граждан в 1942–1943 годах

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде в ходе карательных операций против мирных граждан в 1942–1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей, сообщает ТАСС.

Как рассказала представитель СК Светлана Петренко, дело возбудили после того, как в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области нашли захоронение времен Великой Отечественной войны с останками 42 мирных граждан. Среди них трое детей и беременная женщина.

Следствие установило, что эти люди стали жертвами карательных операций, проводимых в ходе оккупации деревни. Согласно архивным материалам, для массового убийства советских граждан из числа мирного населения была сформирована тайлькоманда полиции безопасности.

В нее входили 33 карателя – выходцы из Латвийской ССР, которые не были осуждены и скрылись на территории США, Канады и ФРГ. Руководил группой немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года военным трибуналом Ленинградского военного округа за "зверские расправы над советскими гражданами".

Отметается, что члены группы систематически расстреливали мирных жителей, причиняли им несовместимые с жизнью телесные повреждения холодным оружием. Среди жертв были женщины, дети, а также военнопленные, проходившие службу в Вооруженных силах СССР.

