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Наступают времена, когда останутся только сильные народы, а слабые погибнут. Это мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште на церемонии открытия юридического факультета Национального университета государственной службы, где будут обучаться сотрудники правоохранительных органов.

"Мы живем во времена, когда весь мир сотрясается до основания. Мы не являемся исключением, поскольку эпицентр землетрясения находится рядом с нами (на Украине. – Прим. ред.). По соседству с Венгрией идет война, а десятки и сотни тысяч мигрантов осаждают наши границы", – передает ТАСС слова Орбана.

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что правительство Венгрии, армия, правоохранительные органы и само государство должны быть сильными. Он заявил, что ежедневно в стране должна укрепляться линия обороны, а также должны крепчать правоохранительные органы.

В обращении к 168 будущим первокурсникам, Орбан заявил, что в Венгрии уменьшается число преступлений. Вероятно, Венгрия стала самой безопасной страной Европы, сказал премьер-министр.

"Мы гордимся этим", – сказал Орбан.

Совместно с премьер-министром в церемонии открытия юридического факультета университета госслужбы приняли участие министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер и глава Минобороны Криштоф Салай-Бобровницки.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюзу не удалось при помощи санкций ни поставить РФ "на колени", ни добиться разрешения конфликта на Украине. Политик отметил, что сотрудничество между Западом и Украиной, которое в данный момент наблюдается, можно назвать "фиаско".

Премьер-министр также выразил мнение, что Украина больше не является суверенным государством и достижение мира зависит именно от США, а не от украинской стороны.

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