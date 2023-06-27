Орбан заявил, что ЕС не смог поставить Россию "на колени" введенными санкциями

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Евросоюзу не удалось при помощи санкций ни поставить РФ "на колени", ни добиться разрешения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает Bild.

"Санкции не удались. Я удивлен, что мы (Евросоюз. – Прим. ред.) <...> оказались не способны разработать их адекватно", – отметил он.

Политик отметил, что сотрудничество между Западом и Украиной, которое в данный момент наблюдается, можно назвать "фиаско".

Премьер-министр также выразил мнение, что Украина больше не является суверенным государством и достижение мира зависит именно от США, а не от украинской стороны.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не изменит направление своей внешней политики в контексте ситуации на Украине.

Он отметил, что страна стремится к сотрудничеству во внешнеполитической области со всеми членами ЕС, но Венгрия придерживается суверенной политики.

Венгрия будет добиваться мира, все ее действия будут направлены на достижение этой цели, подчеркнул он.



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