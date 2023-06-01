С начала года в ряды ВС РФ приняты более 134 тыс человек – Медведев

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года в ряды Вооруженных сил РФ были приняты более 134 тысяч человек, пишет ТАСС.

"По данным министерства обороны, с 1 января по 31 мая (2023 года. – Прим. ред.) в ряды Вооруженных сил (РФ. – Прим. ред.) приняты более 134 тысяч человек", – сказал Медведев в ходе поездки в Волгоградскую область.

По словам политика, российская промышленность впечатляющими темпами производит основную военную технику – танки, ствольную артиллерию, а также снаряды. Так, в этом году, в РФ было произведено 600 танков. Однако, по словам Медведева, "есть еще чем заниматься".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия успешно сохраняет статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники.

По словам президента РФ, за прошедшие десятилетия система внесла существенный вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие отечественной оборонной промышленности и наукоемких отраслей экономики, а также стала важным инструментом внешней политики.



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