ОДКБ назвала зоной своей ответственности в Армении госграницы страны

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Зона ответственности ОДКБ в Армении заканчивается в том промежутке, где проходит урегулированная граница этой страны с ее соседями. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ организации в связи со словами армянского премьера Николы Пашиняна о зоне ответственности ОДКБ в республике.

Вместе с тем в ОДКБ рассказали, что формулировка Пашиняна о зоне ответственности "достаточно сложная и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ".

"Потому что, в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов", – следует из статьи.

12 марта Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Арменией вопросы. Речь шла как раз о теме зоны ответственности этой структуры на армянской территории. С его слов, замораживание деятельности Еревана в рамках Договора является политическим решением.