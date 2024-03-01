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Совет Европы (СЕ) планирует наладить работу СМИ на Украине в соответствии с европейскими стандартами. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий проект.

Из документа следует, что СЕ начал реализовывать проект "Защита свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации на Украине". Ее цель заключается в удовлетворении потребностей заинтересованных сторон и СМИ в стране в условиях конфликта с РФ.

"Приведение украинской нормативно-правовой базы, касающейся медиа, свободы выражения мнений и свободы доступа к информации в соответствие с европейскими стандартами", – уточнили в СЕ.

На реализацию инициативы выделили 1,1 миллиона евро, 500 тысяч евро из которых потратят на оплату работы консультантов. Лица будут сотрудничать с украинскими властями.

Политолог Александр Дудчак, комментируя инициативу СЕ, заявил, что украинские СМИ давно контролируются Западом. Он назвал проект "издевательством над здравым смыслом".

"О какой свободе слова можно говорить? Это очередное издевательство над здравым смыслом. На Украине запрещена вообще какая-либо оппозиция, причем не только в СМИ, а вообще на уровне "кухни", – сказал политолог.

В заключение Дудчак добавил, что в области СМИ на Украине не может появиться что-то, что отвечало бы интересам Запада или могло навредить.

Ранее в Европарламенте призвали Евросоюз дать Украине все, что ей нужно для победы в конфликте. По мнению парламентариев, в военной помощи Украине со стороны ЕС не должно быть никаких самостоятельно введенных ограничений.

