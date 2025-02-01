Минтруд: на выплаты матерям-героиням после выхода на пенсию выделят 11 млн руб в 2026 году

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В 2026 году государство выделит примерно 11,4 миллиона рублей на обеспечение женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", ежемесячных выплат в размере 31,9 тысяч рублей после их выхода на пенсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

"Так как такая выплата относится к дополнительному материальному обеспечению, назначается она после выхода гражданина на пенсию. Предполагается, что получать меру поддержки в 2026 году будут 25 женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 2022 года звания "Мать-героиня" были удостоены 118 россиянок.

Ранее Минтруд РФ подготовил законопроект, который предлагает ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Инициатива разработана в рамках выполнения поручения Владимира Путина. Причем аналогичные выплаты также установлены и для героев труда.

Министерство пояснило, что выплата должна назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня". При этом женщинам, которым звание присвоили до вступления в силу федерального закона, ведомство предложило назначить выплату с 1 января 2025 года. Согласно законопроекту, выплаты должны индексироваться с 1 февраля.