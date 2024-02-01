США согласовали планы по нанесению ударов по иранским объектам в Ираке и Сирии – СМИ

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Власти Соединенных Штатов утвердили планы по осуществлению атак по иранской инфраструктуре, которая находится в Ираке и Сирии. Об этом сообщили американские чиновники телеканалу CBS News.

По информации источников, нанесение ударов будет происходить в ответ на атаки, которые осуществляются по базам США в регионе.

Как заявляют американские должностные лица, в выборе времени для атаки будет учитываться фактор погодных условий. Так, Штаты могут нанести удар в плохую погоду, однако таким образом, чтобы не навредить местному населению. Поэтому ставку сделают на тот период, когда видимость будет лучше.

Ранее в СМИ сообщалось, что США могут ударить по иранским военным в Сирии и Ираке в ответ на атаку на американскую базу. Если удары по военным будут одобрены президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, то их нанесут в течение нескольких дней "волнами", то есть по ряду целей.

Трое американских военнослужащих погибли и несколько получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника на военную базу США на северо-востоке Иордании 28 января.

Байден, комментируя атаку, заявил, что нападение было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками. Он также обещал привлечь к ответственности всех виновных.



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