Как прикрепиться к поликлинике жителям Новой Москвы

Читательница M24.ru Виктория интересуется в какие детские и взрослые медицинские учреждения можно прикрепиться жителям Новой Москвы.

"Где можно узнать, какие взрослые и детские поликлиники обслуживают районы Новой Москвы, а именно поселок Газопровод, поселок Коммунарка и другие", - пишет читательница M24.ru.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Виктория!

Список ближайших медицинских учреждений:

Детская городская поликлиника № 42

г. Москва, Голубинская ул., д. 23, корпус 2.

Справочная служба: (495) 423-83-13

Детская городская поликлиника № 149 филиал № 2 ДГП № 118

г. Москва, ул. Бартеневская, д. 61.

Справочная служба: (495) 715-21-11

Детская городская поликлиника № 138 филиал № 1 ДГП № 118

г. Москва, Скобелевская ул., д. 2.

Справочная служба: (495) 716-90-53

Детская городская поликлиника № 103 филиал № 1 ДГП № 42

г. Москва, Голубинская ул., д. 21, корп. 2

Справочная служба: (495) 422-62-00

Городская поликлиника № 135 филиал ГП № 134

г. Москва, ул. Теплый Стан, д. 13, корп. 2.

Справочная служба: (495) 338-73-22

Городская поликлиника № 176 филиал № 4 ГП № 134

г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 30, корп. 2.

Справочная служба: (495) 422-47-22

Городская поликлиника № 99 филиал № 2 при Консультативно-диагностической поликлинике № 121

г. Москва, ул. Веневская, д. 27.

Справочная служба: (495) 716-67-63

Список документов для прикрепления к поликлинике:

Заявление на имя главного врача организации (бланк выдадут в приемной), страховой полис ОМС + копия, копия паспорта, документ подтверждающий ваше проживание по указанному адресу (если в паспорте указан ИНОЙ адрес). Чаще всего таким документом является временная регистрация или договор аренды квартиры.

Список документов для прикрепления беременных к женской консультации:

Заявление о прикреплении к женской консультации, ксерокопию страхового полиса (оригинал), паспорт, ксерокопию справки регистрации в Москве или Московской области, медицинскую документацию подтверждающую факт наличия беременности.

Список документов для прикрепления к поликлинике ребенка:

Копия свидетельства о рождении ребенка (оригинал), копия паспорта родителя подающего заявление (оригинал), страховой полис ОМС ребенка + копия ,ксерокопию регистрации в Москве или Московской области, заявление в свободной форме (или заполнить бланк в поликлинике)

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.