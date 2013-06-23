Неизвестные ограбили бухгалтера одного из подразделений МВД

Злоумышленники напали на бухгалтера одного из подразделений МВД России. Ведется их поиск. Об этом M24.ru рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

"22 июня в 14.15 на улице Трофимова, 32 трое грабителей напали на бухгалтера ФКУ "Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД России". У женщины похитили две цепочки с крестиком, сумку, в которой было 3 тысячи рублей, мобильный телефон, банковская карта и личные документы", - пояснил собеседник.

Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж".

Екатерина Карачева