Задержаны подозреваемые в вымогательстве 50 млн рублей у прокурора

Оперативниками МУРа задержаны подозреваемые в вымогательстве и угрозе убийством прокурору московского метрополитена. По данным следствия, с 26 июля на электронную почту мужчины стали поступать письма от неизвестных с угрозами убийством и причинения вреда здоровью членам его семьи в случае неполучения ими в ближайшее время 50 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, прокурор сразу же обратился с заявлением в полицию.

Ночью 21 октября на 41-ом километре МКАД удалось задержать подозреваемых в указанных преступлениях. Ими оказались двое москвичей: 53-летний мужчина и 51-летняя женщина.

Все материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.