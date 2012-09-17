МВД просит создавать объекты транспорта с комнатами для полиции

Министерство внутренних дел России предлагает изначально предусматривать помещения для спецслужб при проектировании, строительстве и реконструкции объектов железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Проект соответствующих поправок в федеральный закон "О транспортной безопасности" поступил в Министерство экономического развития. Документ разработан по итогам встречи Дмитрия Медведева с руководящим составом МВД 22 октября 2011 года и в соответствии с поручениями правительства РФ от 17 ноября 2011 года.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минэкономразвития, в МВД недовольны тем, что помещения для полиции нередко "выделяются по остаточному принципу и не всегда отвечают задачам, стоящим перед подразделениями".

Однако по итогам публичных консультаций Минэкономразвития сделало вывод, что МВД недостаточно обосновало изменения закона. В частности, по мнению Минэкономразвития, МВД не предоставило "оценку качества и характеристик помещений, используемых полицией сейчас" и "степени их несоответствия необходимым условиям исполнения обязанностей". Также МВД не доказало то, что в случае принятия поправок уровень безопасности транспортных объектов действительно повысится. Кроме того, разработчик не обозначил масштабы потребностей подразделений полиции.

Минэкономразвития согласно оценить эффективность предложения в том случае, если удастся рассчитать возможные издержки и выгоды от внесенных изменений. Однако, по мнению ведомства, необходимых данных для вычисления МВД также не предоставило.

Кроме того, согласно закону о полиции, сейчас помещения на транспортных объектах, оборудование, средства и услуги связи передаются спецслужбам безвозмездно. И при внесении изменений в закон МВД следует оценить возможные издержки транспортных компаний на основе данных о предоставляемых площадях. Также МВД должно будет уточнить, кто именно будет отвечать за предоставление помещений - собственник или арендатор.