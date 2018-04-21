Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Более 500 сотрудников МЧС ликвидируют последствия непогоды в столице. Кроме того, сотрудники ведомства патрулируют лесопарковые зоны и водоемы.

"Они информируют население о непогоде и рекомендуют переждать ее в капитальных строениях", – цитирует представителя московского главка ТАСС. Пожарные также предупреждают горожан о грозе и ветре по громкой связи в местах выезда.

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды: грозе, штормовом ветре и резком понижении температуры воздуха. Скорость порывов может достигать 25 метров в секунду. Ночью может выпасть снег.

Город заблаговременно подготовился к ухудшению метеоусловий: закрылись парки, транспортные службы перешли в усиленный режим работы, закрылись летние кафе.

По данным синоптиков, в воскресенье, 22 апреля также рекомендуется сохранять бдительность. Пик сильного ветра придется на полночь, однако порывы сохранятся и в дневное время.