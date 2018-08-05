Синоптики предупредили москвичей о "температурной пиле" в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
Москвичи из жаркого лета попадут в "холодную яму" к середине недели, затем температура воздуха вновь поднимется до тридцатиградусных отметок. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает "Вечерняя Москва".
По его словам, синоптики ожидают "температурную пилу".
В понедельник воздух прогреется до 26-28 градусов днем и до плюс 15-17 градусов будет ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами возможны осадки.
Во вторник в столичный регион придет холодный фронт. Ожидается облачная погода с прояснениями. Днем могут пройти кратковременные ливни и прогреметь грозы. Ветер подует северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов, а ночью будет плюс 14-16 градусов.
В среду в регион вновь придет антициклон. Днем ожидается 21-26 градусов тепла, а ночью плюс 9-14 градусов.
В четверг в Москве будет ясно. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов, ночью температура составит 9-14 градусов.
В пятницу в столице днем ожидается 26-31 градусов тепла, ночью столбик термометра поднимется до 12-17 градусов.
Специалист центра погоды "Фобос" отметил, что 12 августа стоит ожидать похолодания, однако лето еще не скоро покинет Москву.
Ранее сообщалось, что в столице работает более 300 "комнат прохлады", в которых горожане могут получить необходимую медицинскую помощь во время жары. В "комнатах прохлады" есть кулеры с водой, кондиционеры и места для досуга. Они оборудованы в актовых залах, гостиных, столовых и других помещениях территориальных центров соцобслуживания, которые имеют все необходимые удобства для жителей старшего поколения, инвалидов и семей с детьми.
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