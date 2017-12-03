Сильный туман накроет столичный регион в понедельник

3 декабря, 18:51
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайшее время с сохранением на ночь 04 декабря в столичном регионе местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200−500 метров.
Столичный главк МЧС обращается к водителям с просьбой снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств при неблагоприятных погодных условиях, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 декабря, погода в столице резко испортится. Город атакует очередной циклон "балканец". Ночью будет спокойно из-за заморозков – ожидается до минус 6. Дороги покроются тонкой коркой льда, с наступлением светлого времени суток начнутся обильные снегопады, постепенно переходящие в ледяные дожди.
В воскресенье, 3 декабря, погода в столице будет относительно теплой. Температура, которая по-прежнему остается выше климатической нормы, продолжает переходить от минуса к околонулевым значениями.
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