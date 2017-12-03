На Москву надвигается циклон "балканец"

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

В понедельник, 4 декабря, погода в столице резко испортится, сообщает телеканал "Москва 24".

Город атакует очередной циклон "балканец". Ночью будет спокойно из-за заморозков – ожидается до минус 6. Дороги покроются тонкой коркой льда, с наступлением светлого времени суток начнутся обильные снегопады, постепенно переходящие в ледяные дожди.

В воскресенье, 3 декабря, погода в столице будет относительно теплой. Температура, которая по-прежнему остается выше климатической нормы, продолжает переходить от минуса к околонулевым значениями.

Водителей и пешеходов просят быть предельно аккуратными. Автомобилистам советуют на время пересесть на общественный транспорт, а если этого сделать не получится – соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Аатмосферное давление 3 декабря немного упадет, но значения все равно останутся высокими. Это может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.