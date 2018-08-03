Дожди и грозы ожидаются в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В предстоящие выходные дни на этой неделе в Москве ожидаются кратковременные осадки с грозами. Тем не менее, столбик термометра в столице будет держаться на отметке 26 – 28 градусов. Об этом передает Агентство "Москва".
"На выходных атмосферное давление в регионе начнет понижаться до 743 – 742 миллиметров ртутного столба. Это повлияет на циркуляцию воздушных масс. Она изменится на благоприятную для образования плотных облаков, в том числе дождевых. Местами в субботу и воскресенье после обеда пройдут кратковременные дожди с грозами", – отметили в центре погоды "Фобос".
Уточняется, что температура воздуха в ночные часы снизится до 16–8 градусов, а днем в субботу и воскресенье в Москве будет от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – 24–29 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4–9 м/с.
По прогнозам синоптиков, в пятницу днем температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов, в Подмосковье – 31 градус. МЧС предупредило жителей столицы о сильной жаре и рассказало как не получить тепловой удар.
Как спастись от жары
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