Дожди и грозы ожидаются в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предстоящие выходные дни на этой неделе в Москве ожидаются кратковременные осадки с грозами. Тем не менее, столбик термометра в столице будет держаться на отметке 26 – 28 градусов. Об этом передает Агентство "Москва".

"На выходных атмосферное давление в регионе начнет понижаться до 743 – 742 миллиметров ртутного столба. Это повлияет на циркуляцию воздушных масс. Она изменится на благоприятную для образования плотных облаков, в том числе дождевых. Местами в субботу и воскресенье после обеда пройдут кратковременные дожди с грозами", – отметили в центре погоды "Фобос".

Уточняется, что температура воздуха в ночные часы снизится до 16–8 градусов, а днем в субботу и воскресенье в Москве будет от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – 24–29 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4–9 м/с.

По прогнозам синоптиков, в пятницу днем температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов, в Подмосковье – 31 градус. МЧС предупредило жителей столицы о сильной жаре и рассказало как не получить тепловой удар.