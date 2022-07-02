Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В субботу, 2 июля, в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Пожарная опасность. Период предупреждения до 23:00 02 июля", – говорится в сообщении.

В Московской области аналогичное предупреждение действует до 21:00 3 июля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха на выходных в столице днем будет достигать от 26 до 31 градуса тепла, а в ночные часы – 15–20 градусов. Метеоролог также допустил небольшой кратковременный дождь в данный период, однако большинство жителей столицы его не заметят.

