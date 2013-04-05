Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля 2013, 11:34

В ходе рейда "Пешеходный переход" было выявлено почти 1400 нарушений

За один день профилактического рейда "Пешеходный переход" сотрудники ДПС выявили 1392 нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств, информирует пресс-служба Управления ГИБДД по Москве.

Помимо этого, было выявлено 2024 нарушения, допущенных пешеходами.

Напомним, 4 апреля сотрудники Госавтоинспекции отслеживали и пресекали нарушения пешеходами дорожных правил. Рейд проводился во всех округах города.

Целью общегородского рейда является профилактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда вежливых взаимоотношений участников дорожного движения и повышение дорожной безопасности, добавили в ведомстве.

Сайты по теме


пешеходы водители рейды ГАИ

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика