В ходе рейда "Пешеходный переход" было выявлено почти 1400 нарушений

За один день профилактического рейда "Пешеходный переход" сотрудники ДПС выявили 1392 нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств, информирует пресс-служба Управления ГИБДД по Москве.

Помимо этого, было выявлено 2024 нарушения, допущенных пешеходами.

Напомним, 4 апреля сотрудники Госавтоинспекции отслеживали и пресекали нарушения пешеходами дорожных правил. Рейд проводился во всех округах города.

Целью общегородского рейда является профилактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда вежливых взаимоотношений участников дорожного движения и повышение дорожной безопасности, добавили в ведомстве.