29 октября 2012, 13:48Город
На пересечении пешеходных дорожек лежит бетонная плита
Фото: читатель М24.RU
Читатель М24.RU прислал в редакцию фотографию бетонной плиты, которая лежит на пересечении пешеходных дорожек.
Как можно увидеть из фотографии, рядом находится не только жилой дом, но и детский сад. Поэтому плита создает немало трудностей прохожим.
"Хотелось бы узнать, кто додумался таким образом решить вопрос парковок. И какими аргументами они пользовались, устанавливая такое высоко-архитектурное сооружение", - иронизирует читатель.
