Движение на Моховой улице будет ограничено до вечера 1 декабря

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Движение на Моховой улице ограничат 1 декабря, одна полоса движения транспорта будет закрыта в течение всего дня. Об этом сообщает информационный центр департамента транспорта.

Причиной перекрытия стало мероприятие, которое пройдет неподалеку: финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года.

Церемония жеребьевки начнется в 18:00, ее проведут экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер и журналистка Мария Командная. Жребий разведет 32 команды по восьми группам. Сборной России на групповом этапе точно не достанутся в соперники команды Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции.

Ограничение снимут в 21:00. До этого времени по одной полосе между ЦВЗ "Манеж" и домом 11, корпус 11 по Моховой улице не сможет ездить никакой транспорт, включая общественный. Из-за этого отменена остановка городского транспорта у метро "Библиотека имени Ленина".

Фото: информационный центр департамента транспорта

Ранее власти уже предупреждали горожан о приближающемся событии и связанном с ним перекрытии движения.

Кроме того, предупреждение для автомобилистов выпустил столичный центр организации движения. Там отметили, что 1 декабря на дорогах могут возникнуть затруднения.

Основные ограничения движения уже стартовали в 14:00. Помимо Моховой, до конца дня будут действовать перекрытия на Кутузовском проспекте, Новом Арбате и набережной Тараса Шевченко. Затруднения ожидаются на Садовом и Третьем Транспортном кольцах из-за перераспределения потока машин, добавили в центре.

Автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт, который продолжит работать в штатном режиме.

